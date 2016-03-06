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جينيفر لوبيز: لم أتوقع أن يستمر نجاحي حتى سن الـ 46

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الأحد 06-03-2016 18:14

اعترفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز Jennifer Lopez أنها لم تكن تعتقد أن تستمر قصة نجاحها حتى مع بلوغها الـ46 عاماً وبعد 25 عاماً من مسيرة العمل الناجحة.

وأضافت لوبيز في حديث لمجلة "People" الأمريكية، أن خيالها لم يتصور يوماً أن تواكب العصر الحديث، وتظل بنفس النجاح والشهرة رغم تقدمها في العمر، قائلة "عندما تبدأ في العمل بهذا المجال تتوقع أن تنتهي علاقتك به ببلوغك سنا معينة لإحساسك بأنك لن تستطيع أن تواكب متطلبات ذلك العصر مع التقدم بالعمر".

وأشارت المغنية لوبيز إلى أن الأمر جاء مغايراً لتوقعاتها تماماً، فمع تقدمها بالعمر ازدادت خبرة في مجال عملها، الأمر الذي أدى إلى استمرار نجاحها وتألقها.

يشار الى أن جينيفر لوبيز هي من أكثر نجوم هوليوود نجاحاً، نظراً لقدرتها على الجمع بين التمثيل والغناء والإنتاج التلفزيوني، حسب ماجاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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سيدتي