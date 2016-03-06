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صور| مسيرة لإسعاف شمال سيناء أثناء تشييع جنازة المُسعف

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صور| مسيرة لإسعاف شمال سيناء أثناء تشييع جنازة المُسعف صور| مسيرة لإسعاف شمال سيناء أثناء تشييع جنازة المُسعف

مسيرة سيارات الإسعاف

نقلت سيارات اﻻسعاف الشهيد رضا الشحات المسعف الذي استشهد جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحون مجهولون أثناء نقله عدد من الجنود المصابين بمدينة الشيخ زويد، إلى محافظة الشرقية.

وتحركت عشرات السيارات من أمام مستشفى العريش العام في طريقها لمرافقة الجثمان حتى محافظة الشرقية.

وذكرت المصادر أنه أثناء نقل إحدى سيارات الإسعاف العديد من الجنود المصابين عقب تفجير عبوة ناسفة في قوة مترجلة بمنطقة الشدايدة بمدينة الشيخ زويد، قام المسلحون بتوقيف السيارة وإنزال الجنود ومعهم المسعف رضا الشحات وقاموا بتصفيتهم وتركوا السائق لينقلهم إلى مستشفى العريش العام وهم في حالة حرجة، حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين العاملين بمرفق إسعاف العريش بعض استشهاد زميلهم وتجمع عدد كبير من العاملين داخل المستشفى انتظارًا لنقل جثمان الشهيد إلى محافظة الشرقية مركز فاقوس.

 

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