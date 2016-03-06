السفارة الروسية في كييف تحتج على تحطيم سيارات تابعة لها

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم السفارة الروسية في كييف قوله إن السفارة بعثت بمذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأوكرانية يوم الأحد بشأن هجوم استهدف سيارات تابعة لها.

وبحسب رويترز قال المتحدث أوليج جريشن إن مجهولين ألحقوا “أضرارا جسيمة” بثلاث سيارات كانت متوقفة خارج السفارة خلال الليل وألقوا قنابل حارقة على السفارة.

وقالت شرطة كييف إنها فتحت تحقيقا جنائيا في الحادث الذي وصف بأنه تخريبي.

وقالت الشرطة في بيان “خلال الليل…بدأ مجهولون في تحطيم سيارات متوقفة وتضررت ثلاث سيارات وتحطم زجاجها.”

وظهر على الإنترنت تسجيل مصور يحمل شعار “الحرية لناديا سافتشينكو” وفيه مجموعة صغيرة من الأشخاص يحطمون سيارات بينما تجمع المئات قرب السفارة في كييف وهم يرددون شعارات مناهضة لموسكو.

وحث المحتجون موسكو على إطلاق سراح سافتشينكو وهي طيارة أوكرانية تخضع للمحاكمة في روسيا بتهم التواطؤ في قتل اثنين من الصحفيين الروس.