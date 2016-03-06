المجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر يناقش أزمة مديونيات الفنادق والمنشآت السياحية‎

عقد محمد بدر محافظ الأقصر جلسة المجلس التنفيذي بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر ورؤساء المدن ومديري المديريات لمناقشة اهم المشكلات بالمحافظة .

تناول المجلس مشكلة مديونيات الفنادق والمنشات السياحية و آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف تحصيل المستحقات الجديدة و سداد المديونيات المتراكمة على الفنادق والمنشأت السياحية لكل من الكهرباء و المياه والتأمينات بتقسيطها على مدار 24 شهر ، كما وافق المجلس على وقف اجراءات الحجز والتقاضى الصادرة ضد اصحاب البازارات السياحية بسوق سافوى لحين مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على جعل نسبة الاعفاء من الايجارات إلى 75% بدلاً من 50 % .

وناقش اعضاء المجلس مشكلة ازدياد حوادث الطرق و سبل الحد منها من خلال دراسة إزالة جميع المواقف العشوائية بالطرق السريعة وتوفير أماكن بديلة وحذر سير التوك توك والتروسيكل بالطرق السريعة وداخل المدن وحصرها داخل القرى الصغيرة .

وعلى الجانب الاستثمارى قرر اعضاء المجلس تشكيل مجلس استشارى للأستثمار يضع خطة التنمية للمحافظة للتعرف على رؤية المستثمرين و اهم المجالات الاستثمارية المثمرة بدلاً من حصر الفرص والافكار الاستثمارية فى اتجاهات محدودة .

وتناول المجلس مشكلة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة المتزايدة وضرورة تنفيذ قرارات الازالة من المهد بالتنسيق مع مديرية الامن ، لضمان سرعة تنفيذها ومنع ظهورها مرة اخرى .

و اختتم اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الاقصر الجلسة ملقياً الضوء على مراكز التكنولوجيا والمعلومات بالمحافظة والتى تستهدف لفصل مقدم الخدمة عن طالبها مع تسهيل الخدمات الحكومية على المواطن لذلك لابد من الاهتمام بتدريب كافة الموظفين على آليات استخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل تلقى المواطنين للخدمات المختلفة .