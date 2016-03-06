«جنايات سوهاج» تؤجل إعادة محاكمة 11 متهمًا بحرق كنيسة مارجرجس لجلسة 6 يونيو

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا من الإخوان متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج، لجلسة 6 يونيو المقبل، وذلك لسماع شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهم “علي.أ” على ذمة القضية، صدر القرار برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز،

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين، تهم حرق كنيسة ماري جرجس والاشتراك في التجمهر، بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة، ووجهت لهم تهم قتل 15 شخصًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام بنادق آلية، ومسدسات وفرد خرطوش، والشروع في قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميري من المجني عليه عيد عبد اللاه السباعي، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بطريق الإكراه.