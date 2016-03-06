مصرع طالب أسفل عجلات قطار بالمنيا‎

لقي اليوم ، طالبًا مصرعة أسفل قطار الصعيد ، انزلقت قدمها اثناء وقوفة علي باب القطار بالمنيا .

وتلقي اللواء رضا طبلية ، مدير أمن المنيا ، اخطارًا من ناظر محطة مطاي بسقوط أحد الركاب من قطار 833 المتجة من أسوان إلي القاهرة ، مما أدى إلي وفاة الطالب .

وانتقل العميد عبد الفتاح الشحات ، رئيس مباحث المديرية ، وتبين مصرع الطالب صلاح خليل ادم نجيب “19 سنة ” مقيم مناهري بمركز ابوقرقاص ، وبسؤال مرافقة الطالب ديفيد عادل بواقيم ” 19 سنة ” طالب ، والذي افاد بمصرع الطالب نتيجة انزلاق قديمة اثناء وقوفة على باب القطار .

وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف