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مصرع طالب أسفل عجلات قطار بالمنيا‎

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مصرع طالب أسفل عجلات قطار بالمنيا‎ مصرع طالب أسفل عجلات قطار بالمنيا‎

أرشيفية

لقي اليوم ، طالبًا مصرعة أسفل قطار الصعيد ، انزلقت قدمها اثناء وقوفة علي باب القطار بالمنيا .

وتلقي اللواء رضا طبلية ، مدير أمن المنيا ، اخطارًا من ناظر محطة مطاي بسقوط أحد الركاب من قطار 833 المتجة من أسوان إلي القاهرة ، مما أدى إلي وفاة الطالب .

وانتقل العميد عبد الفتاح الشحات ، رئيس مباحث المديرية ، وتبين مصرع الطالب صلاح خليل ادم نجيب “19 سنة ” مقيم مناهري بمركز ابوقرقاص ، وبسؤال مرافقة الطالب ديفيد عادل بواقيم ” 19 سنة ” طالب ، والذي افاد بمصرع الطالب نتيجة انزلاق قديمة اثناء وقوفة على باب القطار .

وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف

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