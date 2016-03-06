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الحكم بإعدام ملياردير إيراني متهم بالفساد والاحتيال

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الحكم بإعدام ملياردير إيراني متهم بالفساد والاحتيال الحكم بإعدام ملياردير إيراني متهم بالفساد والاحتيال

أفادت الوكالة الإيرانية بصدور قرار من محكمة إيرانية الأحد 6 مارس، يقضي بإعدام رجل الأعمال الملياردير بابك زنجاني بعد اتهامه في ارتكاب جرائم فساد مالي أضر بالحكومة.

وبابك زنجاني هو رئيس شركة “Sorinet group” التي تمتلك أصولا في تركيا والإمارات وماليزيا، وألقى القبض عليه في الـ30 ديسمبر ووجهت له تهمة الإضرار بالمصالح الإيرانية عن طريق الفساد والاحتيال.

وهو متهم كذلك باختلاس الأموال التي حصلت عليها الدولة من بيع النفط تجاوزا للعقوبات، إذ كلفت مؤسسة حكومية إيرانية شركة زنجاني ببيع كميات من النفط بقيمة تصل إلى ملياري يورو، لكن الشركة تلاعبت بالوثائق ولم تعيد عائدات البيع للحكومة الإيرانية.

ووضع الملياردير المحكوم بالإعدام في سجن “إيفين” الشهير في طهران.

وأدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي زنجاني عام 2012 فى القائمة السوداء للأشخاص الذين يخرقون نظام العقوبات الذي يحظر التجارة بالنفط الإيراني والتعامل مع قطاع البنوك الإيرانية.

وطالب الرئيس الإيراني حسن روحاني في فبراير 2014 بإجراء تحقيق حول سرقة المال العام من خلال التلاعب بعائدات النفط الإيراني.

 

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