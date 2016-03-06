إزالة تعديات زراعية وبناء بدون تراخيص بالزقازيق وأبو كبير

تمكنت محافظة الشرقية من إزالة مخالفات تعد على أراض زراعية وبناء بدون تراخيص بمركز الزقازيق وأبو كبير، فضلاً عن إحلال وتجديد أسلاك الكهرباء بالقنايات.

فأكد المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق، استمرار حملات إزالة التعديات على المخالفات بالبناء على الأراضى الزراعية أو البناء بدون ترخيص بمدن وقرى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز، وذلك بالفترتين الصباحية والمسائية يوميًا لمواجهة أى استغلال للمواطنين أيام العطلات الرسمية.

وأشار إلى أن المهندس عبد العزيز حسنى مدير الإدارة الهندسية قاد حملة توجهت إلى تقسيم الحناوى لضبط الأعمال المخالفة فتلاحظ قيام المواطن "ا.ع.م" بأعمال صب خرسانة بدون ترخيص وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على الخلاطة والمعدات وكذلك تم إيقاف أعمال بطريق الرملية باسم "ن.ع" وتم التحفظ على المعدات أيضًا وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة وتم إرسال أفراد الإدارة الهندسية إلى منطقة الغشام لإيقاف أى أعمال مخالفة.

وقال أحمد أمين رئيس مركز ومدينة أبو كبير، فى تصريح صحفى، تمت إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بطريق كفر صقر مزلقان الصادى أمام مزلقان هربيط وكانت الحالة عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض .

كانت الحملة برئاسة محمد عبد السميع رئيس قسم الإزالات والإشغالات ورئيس الوحدة المحلية بمنشأة رضوان، سليم عزب وموظفى القسم الهندسى بمجلس المدينة والوحدة المحلية ولودر وحدة هربيط لاستكمال الإزالة.

ومن جانبها أكدت وفاء يعقوب رئيس مدينة القنايات، أنها تواصل متابعة لعملية إحلال وتجديد أسلاك الكهرباء القديمة إلى أسلاك معزولة وتكون الشبكة الهوائية آمنة على مواطنى المدينة وجارٍ استكمال أعمال صيانة الشبكة على مستوى المدينة.

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