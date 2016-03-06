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بالصور.. محافظ جنوب سيناء 8 مليارات جنيه لاستصلاح 18 ألف فدان

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء 8 مليارات جنيه لاستصلاح 18 ألف فدان بالصور.. محافظ جنوب سيناء 8 مليارات جنيه لاستصلاح 18 ألف فدان
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تم تخصيص مبلغ 8 مليارات جنيه لمحافظة جنوب سيناء من أجل استصلاح وزراعة 18 ألف فدان جديدة وإنشاء تجمعات زراعية متكاملة مع توفير الخدمات الأساسية لها، وذلك من خلال إتاحة فرص عمل للشباب بجنوب سيناء، وذلك بإقامة بيت بمساحة 157م ومزرعة 10 أفدنة بأسلوب علمى حديث.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور االلواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة بقاعة المؤتمرات بالديوان عام المحافظة، حيث تم عرض الخطة الاستثمارية الخاصة بالمشروعات التنموية التى سوف تقام على أرض محافظة جنوب سيناء بتمويل من مؤسسات التمويل العربية، وهذا بالإضافة إلى إنشاء جامعة المللك سالمان بتكلفة 2 مليار جنية تنفذ على 3 سنوات وكذالك إنشاء تجمعات سكنية جديدة بالمحافظة تحمل اسم الملك سالمان بن عبد العزيز .

وقد نوه أيضا اللواء خالد فودة على أن يتم التعاون والتنسيق الكامل بين الهيئة العامة للطرق والكبارى ومجالس المدن بشأن إقامة أية منشآت بجوار الطرق السريعة من أجل مراعة اذدواج الطريق من النفق إلى مدينة طابا .

اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة جنوب سيناء (1)

اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة جنوب سيناء (2)

اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة جنوب سيناء (3)

اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة جنوب سيناء (4)


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