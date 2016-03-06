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"كنترول ريسكس" تبدأ متابعة الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

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"كنترول ريسكس" تبدأ متابعة الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة "كنترول ريسكس" تبدأ متابعة الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة
بدأت الشركة البريطانية "كنترول ريسكس" للاستشارات الأمنية اليوم الأحد، متابعة الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، وذلك بعد انتهاء عملها بمطارى شرم الشيخ ومرسى علم.

صرح مصدر بالطيران المدنى بأن مجموعة من خبراء الشركة قام بزيارة مطار القاهرة اليوم، الأحد، لتقييم الإجراءات الأمنية التى تتم فى تفتيش الركاب والحقائب، والأجهزة وإعداد العاملين لتلك الإجراءات، وكذلك متابعة الإجراءات فى تأمين البضائع والحقائب، لافتا أن دور الشركة يتوقف على التقييم فقط لأسلوب العمل ونوعية الإجراءات المتبعة والأجهزة.

يذكر أن مدة التعاقد مع شركة "كنترول ريسكس" 6 أشهر لتقييم الإجراءات فى مطارات القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الطيران المدنى، وتتحمل وزارة السياحة وفقا للعقد القيمة المالية من صندوق دعم السياحة والتى تبلغ ما يقرب من 700 ألف دولار.


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