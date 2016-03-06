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وزير الداخلية:ضبط جميع عناصر الخلية الإرهابية المسئولة عن اغتيال هشام بركات

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وزير الداخلية:ضبط جميع عناصر الخلية الإرهابية المسئولة عن اغتيال هشام بركات وزير الداخلية:ضبط جميع عناصر الخلية الإرهابية المسئولة عن اغتيال هشام بركات
قال وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، إن بعض العمليات التى ارتكبتها الخلية المسئولة عن تنفيذ اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، تم ضبط جميع هذه العناصر التى شاركت فى العملية والعمليات الأخرى، وبلغ عدد العناصر التى شاركت فى العملية نحو 14 شخصا ومجموع الخلية بالكامل تضم نحو 48 عنصرا تم ضبطهم جميعا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى للإعلان عن كواليس القبض على المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أنه تم ضبط العديد من السيارات المعدة للتفجير فى الجيزة والشرقية وبها كميات هائلة من المتفجرات، وكشف العديد من الشقق السكنية فى عدة محافظات والتى كانت تستغل فى مصانع لتصنيع المتفجرات وبها كميات ضخمة من المتفجرات، وتم تقديم جميع المضبوطين إلى النيابة واعترفوا جيمعا بارتكاب الحادث وبهذا تكون جماعة الإخوان المسئولة عن هذا الحاث باعتراف كوادرها.

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