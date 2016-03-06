وزير الداخلية: موقفنا من القضية الفلسطينية لن يتأثر بأعمال حماس الإرهابية

أكد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أن القضية الفلسطينية أمر وما ترتكبه بعض عناصر حركة حماس أمر آخر، قائلا "نتعامل مع هذا الموضوع طبقا لهذا الإطار، ونتعامل مع عناصر إرهابية ارتكبت أعمالًا إرهابية".

وأضاف وزير الداخلية، فى مؤتمر صحفى منذ قليل، لابد من اتخاذ إجراءات ضد هذه العناصر دون التأثير على الشعب الفلسطينى وقضيته.

وأوضح وزير الداخلية، أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات لضبط كل من شارك أو تورط فى العمليات الإرهابية، مؤكدا أنهم سيتخذون جميع الإجراءات الأزمة لضبطهم.

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