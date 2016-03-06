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حركة "تمرد غزة": حماس مسئولة عن معظم العمليات الإرهابية فى مصر

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حركة "تمرد غزة": حماس مسئولة عن معظم العمليات الإرهابية فى مصر حركة "تمرد غزة": حماس مسئولة عن معظم العمليات الإرهابية فى مصر
قال محمد أبو الروب مسئول الاتصال السياسى بحركة تمرد فى قطاع غزة، إن حركة حماس مسئولة عن معظم العمليات الإرهابية التى تنفذ بحق المصريين، موضحا أنه لم يتفاجىء بإعلان وزير الداخلية المصرى باتهام حماس بالمسئولية عن مقتل النائب العام المصرى هشام بركات.

وأضاف "أبو الروب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قيادات الحركة سترد بنفى التهم وسيقولون ليس لنا علاقة بالأمن القومى المصرى، لكن الحقيقة أنهم يقومون بنقل الأسلحة والإرهابيين إلى سيناء لضرب الأمن القومى المصرى.

وتابع "أبو الروب" إن الحركة تدرب بشكل مكثف حاليا بعمليات عناصر إرهابية تمهيدا لنقلهم إلى سيناء، مؤكدا أن حركة حماس تستضيف عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى القطاع.

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