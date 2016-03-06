اعمل أكونت ياحاج.. الكمبيوتر أفضل من المجلات فى مكافحة خرف كبار السن

ترتبط وسائل التكنولوجيا الحديثة، بشكل وثيق بالشباب والأطفال والأشخاص بالمرحلة العمرية المتوسطة، ويستخدمونها تقريبا فى كافة نواحى حياتهم، بينما يبتعد أغلب كبار السن عن استخدام أجهزة الكومبيوتر والتابلت إما لعدم اقتناعهم بها أوعدم التعود عليها، أو لاعتقادهم بأنها لا تناسب عمرهم وأنهم لن يتمكنوا من استخدامها،أو الاستفادة منها، وذلك على الرغم من الفوائد الكبيرة التى قد يجنوها جراء استخدامها باعتدال وفقًا للأبحاث الطبية الحديثة.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز مايو كلينيك الأمريكى، أن كبار السن الذين يستخدمون الكومبيوتر والإنترنت بمعدل مرة واحدة خلال الأسبوع تنخفض فرص إصابتهم بضعف وظائف الإدراك "الذاكرة والتركيز ومهارات التفكير" بنسبة 42%، وهو ما يحد من خطر إصابتهم بمرض ألزهايمر، أحد الصور الشائعة للخرف.

والمثير أن استخدام الكمبيوتر مرة أسبوعيًا يتفوق على فوائد قراءة المجلات والتى قللت تدهور وظائف الإدراك بنسبة 30%، وكذلك كانت أفضل من المناسبات الاجتماعية التى تدهور قدرات المخ بنسبة 23% فقط.

وأضاف التقرير أن أفضل النصائح التى ثبت علميا فاعليتها فى مكافحة مرض الخرف تشمل "ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل منتظم وتجنب التدخين واتباع حمية غذائية صحية".

ونشرت هذه النتائج مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وستذاع أيضًا خلال الشهر القادم بالمؤتمر السنوى للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، والذى سينعقد بمدينة فانكوفر الكندية خلال الشهر القادم.

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