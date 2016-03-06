بنسب شفاء 100%.. FDA تطرح عقار "فلباتاسوفير" لعلاج فيروس C نهاية 2016

أعلن البروفيسور فرناندو كونتريرس - نائب رئيس جمعية أمريكا للاتينية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" - عن طرح أدوية جديدة لعلاج فيروس سى بنهاية 2016.

وأوضح البروفيسور فرناندو - خلال مشاركته فى مؤتمر الجمعية البحثية لأمراض الكبد، الذى اختتمت فعالياته بالقاهرة مؤخرا - قائمة الأدوية الحديثة المتوقع حصولها على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" بنهاية 2016، تشمل عقار "فلباتاسوفير" الذى سيكون الأقوى فى علاج فيروس سى، ويحقق نسب شفاء تصل 100%.

وأشار نائب رئيس جمعية أمريكا للاتينية لأمراض الكبد إلى أن النتائج الأولية لهذا العقار مشجعة للغاية، وتؤكد أنه صالح لجميع الأنواع الجينية للفيروس، ويتوقع أن يناسب مرضى التليف غير المتكافئ - أى المصابين بالتليف المتقدم - لافتا إلى ضرورة إجراء المزيد من التجارب للتأكد من فعالية وأمان الدواء لمرضى التليف المتقدم.

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