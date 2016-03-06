"الوطني الاتحادي" يحتفل غداً بالذكرى 44 لتأسيسه

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأولياء العهود ونواب الحكام .. ينظم المجلس الوطني الاتحادي احتفالا غدا في قاعة المسرح بقصر الإمارات بأبوظبي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسه كأحد السلطات الدستورية الخمس في الدولة.

> كما يحضر الاحتفال معالي صابر شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ومعالي الوزراء وممثلو الهيئات الدبلوماسية وكبار الشخصيات في الدولة وسعادة فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

> ويتضمن برنامج الحفل تقديم أوبريت وتكريم رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي الخامس عشر 2011-2015م والأمين العام والأمناء العامين المساعدين للمجلس الوطني الاتحادي وإقامة معرض تفاعلي.

> ويشكل احتفال المجلس بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسه امتدادا للاحتفال باليوم الوطني الرابع والأربعين وما يرمز إليه من أن الشورى كانت ولا تزال وسوف تظل من المبادئ الراسخة التي غرسها الآباء المؤسسون وعملوا على تكريسها بتأسيس المجلس الوطني الاتحادي كركن أساسي من أركان دولتنا الاتحادية وتوجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإطلاقه برنامج التمكين السياسي للمجلس الوطني الاتحادي عام 2005 م.