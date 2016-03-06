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بالصور.. إحالة 23 معلما للتحقيق خلال مرور مدير أزهر مطروح على المعاهد

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أحال الدكتور سالم محمد عبد العاطى، مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، معلما أزهريا للتحقيق، خلال جولته على عدد من المعاهد الأزهرية بمدينة الضبعة، لتفقد سير العملية التعليمية ومتابعة المعاهد، والاستماع لشكاوى الطلاب والمدرسين بخصوص العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المعاهد الأزهرية.

تفقد مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، مجمع معاهد الضبعة الأزهرى ومجمع السلف الصالح ومعهد سوانى جابر الابتدائى، ولاحظ تغيب 11 معلمًا بمجمع الضبعة و10 معلمين بمجمع السلف الصالح، ومعلمين بمعهد سوانى جابر الابتدائى، فقرر إحالتهم جميعًا للتحقيق الفورى .

وتم عقد اجتماع مع المعلمين لسماع أهم المشاكل التى تواجههم وبحث الطرق والوسائل الحديثة لاستغلالها فى تطوير العملية التعليمية .

ونبه مدير منطقة مطروح الأزهرية، على ضرورة الالتزام بالزى الأزهرى لشيوخ المعاهد ومعلمى المواد الشرعية والمحفظين، لأنهم يمثلون رمزًا للأزهر الشريف .

وأكد خلال الاجتماع، أنه لا تهاون مع أى مقصر داخل العملية التعليمية الأزهرية، وسيتم التعامل بكل حزم، مع من يتسبب فى تعرض أى طالب للخطر، وأنه سيقوم بالمتابعة اليومية وزياراته المفاجئة للمدارس ولن يعلم بخط سيره أحد.
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