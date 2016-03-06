محافظ جنوب سيناء: إنشاء مشروعات تنموية بـ8 مليارات جنيه و255 مليونا

قال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مشروعات تنمية سيناء الممولة من مؤسسات التمويل العربية تبلغ تكلفتها 8 مليارات جنيه و255 مليون جنيه و370 ألف جنيه وهى عبارة عن مشروعات زراعية وصناعية سيطلق عليها تجمعات الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية التنموية المتكاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقده المحافظ اليوم الأحد لمناقشة المشروعات التى تقوم بها المحافظة بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة واللواء طبيب محسن الجندى مساعد مدير أمن جنوب سيناء ومديرى الإدارات والمديريات الخدمية.

وأضاف المحافظ أن المشروعات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الموارد الطبيعية التى تزخر بها سيناء وغير المستغلة منها حل المشكلة السكانية وتوفير فرص العمل للشباب حيث سيتم استصلاح وزراعة 18 ألف فدان فى 7 مناطق فى كل مدن جنوب سيناء منها 200 فدان بتجمع بدوى وادى وتير بنويبع، وإقامة 25 بيتًا على مساحة 175 مترًا مربعًا، و200 فدان، و25 بيتًا بتجمع بدوى أبوجعدة برأس سدر و110 أفدنة و56 بيتًا بتجمع بدوى الشيخ عطية بنويبع و200 فدان و210 بيوت بمنطقة النهايات برأس سدر و500 فدان و56 بيتًا بمنطقة أسلا وعريق بطور سيناء، و500 فدان بمنطقة وادى السعال بسانت كاترين و55 بيتًا ومن المخطط الانتهاء منها فى غضون عام وسيتم إمداد الشباب بالشتلات واستخدام أفضل الأنظمة الزراعية الحديثة الانتهاء من هذه المشروعات خلال ثلاث سنوات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التصديق على 622 قطعة بطور سيناء الشباب تطبيق الضوابط والشروط المحافظة وتعلن الأسماء خلال احتفالات العيد القومى للمحافظة 19 مارس.

وصرح المحافظ بأنه جارٍ تطوير ميناء شرم الشيخ البحرى والمنطقة المحيط به وتحويله إلى ميناء تجارى ويخوت عالمية عدا الاقتراب من مناطق السياحة لرفع أسهم شرم الشيخ كما أعلن المحافظ عن بدء العمل بميناء الصيد بطور سيناء.

كما شدد المحافظ على إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظ بمراجعة كل بنود وعقود تخصيص الأراضى فى الفترة السابقة ومراجعة نسب التنفيذ والمدة الزمنية المقررة لإقامة المشروعات أو المبنى جنوب سيناء.

- محافظ جنوب سيناء يناقش المشروعات التنموية مع المجلس التنفيذى للمحافظة

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