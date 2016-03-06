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وزير الشباب من الأقصر: الجمهور سيعود للملاعب بضوابط تحفظ حقوق 6.8 مليون مصرى

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وزير الشباب من الأقصر: الجمهور سيعود للملاعب بضوابط تحفظ حقوق 6.8 مليون مصرى وزير الشباب من الأقصر: الجمهور سيعود للملاعب بضوابط تحفظ حقوق 6.8 مليون مصرى
صرح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، بأن الجمهور سيعود قريباً للمدرجات بالملاعب المصرية، ولكنه سيكون بوضع ضوابط وقواعد مشددة تحفظ حقوق ودخل أكثر من 6.8 مليون مواطن من المنتفعين من كرة القدم وأسر العاملين بها.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات صحفية من الأقصر، أنه لا يسعد بمشهد المدرجات وهى خاوية من الجمهور الذى يعتبر نبض الكرة المصرية، ولكن بسبب الأزمات الأخيرة التى وقعت فى المدرجات عقب ثورة يناير وما أعقبها من صور للخروج عن القانون، أدى لخسائر كبيرة للعاملين بالقطاع الرياضى خلال الأعوام التى توقف بها الدورى ولم يستكمل فى أزمة الدفاع الجوى وبورسعيد.

وأوضح المهندس خالد عبد العزيز، أنه يسعى لعودة الجمهور بالاتفاق مع قيادات الأندية وجميع قيادات روابط التشجيع لوضع قواعد انضباطية كبيرة لضمان خروج المباريات بشكل يليق بالجمهور المصرى، حيث إن تلك القواعد تضمن استقرار كرة القدم التى تعتبر مصدرًا كبيرًا فى الدخل القومى، وأنها تخدم أكثر من 6.8 مليون مصرى من أسر وأعضاء وعمال الأندية، ولابد أن يتم حفظ مصادر دخلهم وحقوقهم.


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