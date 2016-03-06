بالفيديو - هدايا كريستال تمنح ليفربول انتصارا قاتلا وتربك مانشستر يونايتد

هدايا من كريستال بالاس استغلها ليفربول ليحقق انتصارا قاتلا بـ10 لاعبين ويربك حسابات مانشستر يونايتد بعد الفوز 2-1.

ليفربول حل ضيفا على كريستال بالاس في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي والهدف تحقيق انتصار يحافظ على حظوظ الفريق ولو القليلة في التأهل لدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

جوزيف ليدلي تقدم أولا لكريستال بالاس في بداية الشوط الثاني، قبل أن يتعادل روبرتو فيرمنيو من خطأ قاتل لحارس بالاس ويسجل كريستيان بنتيكي من ركلة جزاء هدية من الحكم ليحقق ليفربول الانتصار.

ويعد هذا هو الفوز الثالث على التوالي للريدز بعد التفوق على أستون فيلا بنتيجة 6-0 ومانشستر سيتي بنتيجة 3-0.

وشهد اللقاء طرد جيمس ميلنر متوسط ميدان ليفربول في الدقيقة 63 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 44 نقطة في المركز السابع، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي في المركز السادس، وتجمد رصيد كريستيال بالاس عند 33 نقطة في المركز الـ15.

ويبتعد مانشستر يونايتد الذي يستعد لمواجهة ويست بروميتش ألبيون بفارق 3 نقاط فقط عن ليفربول، مع مباراة مؤجلة للأخير بسبب مشاركته في نهائي كأس الرابطة.

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