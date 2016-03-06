الطيران المدني يستعد لتفتيش ألماني على شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم

عقد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، إجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة والقيادات الأمنية العاملة بالمطارات المصرية للوقوف على الإجراءات الأمنية المطبقة في مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم، استعدادًا لزيارة وفد أمن الطيران بوزارة النقل الألماني في الفترة من 10 مارس وحتى 14 مارس الجاري.

وذلك لإجراء عملية المراجعة اللازمة للإجراءات الأمنية الإحترازية التي طلبها الجانب الألماني من قبل، لتأمين رحلات شركات الطيران الألمانية التي تسير رحلات من وإلى هذه المطارات، بدءً من نقطة دخول المسافرين وتسلسل إجراءات تأمين الحقائب من بوابات المطار وحتى الصعود للطائرة.

وأكد وزير الطيران، على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية بما يتفق مع المعايير الدولية لتأمين المطارات، وأعرب عن ترحيب مصر بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدول لرفع كفاءة الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، مشيرًا على حرص الوزارة وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على الاستجابة لأي إجراءات أمنية إضافية توصي بها الهيئات الدولية المعنية بتأمين الطيران وشركات الطيران التي تسير رحلات من وإلى المطارات المصرية وفقًا للتشريعات الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو”.

من ناحية أخرى أنهت شركة كونترول ريسكس البريطانية في إطار العقد الموقع مع الحكومة المصرية عملها في تقييم الإجراءات الأمنية بمطاري شرم الشيخ ومرسي علم وبدأت عملها في مطار القاهرة.

حضر الاجتماع كل من الطيار محمود طه الزناتى رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس إسماعيل ابو العز رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء هشام البستاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، واللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة أمن المواني، ومديري مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ومديري الأمن بهما ورؤساء قطاعات الأمن بوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة.