رئيس بلدية لندن: بريطانيا لديها فرصة ذهبية خارج الاتحاد الأوروبي

نفى رئيس بلدية لندن الذي يتمتع بنفوذ واسع أن يكون الطموح الشخصي وراء قراره تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال إن أمام بلاده “فرصة ذهبية” لإبرام صفقاتها التجارية الخاصة مع العالم.

وأثار تأييد بوريس جونسون لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي غضب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وسلط الضوء على الانقسامات العميقة داخل حزب المحافظين بشأن أوروبا.

وبحسب رويترز قال جونسون إنه يعتقد أن البريطانيين سيختارون الخيار المحفوف بالمخاطر بالبقاء داخل الاتحاد المؤلف من 28 دولة في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو حزيران.

وحذر وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله من أن خروج بريطانيا من التكتل سيؤدي إلى سنوات من المفاوضات الشاقة وسيخلق انعداما للأمن سيكون بمثابة “سم” في أوصال الاقتصاديات البريطانية والأوروبية والعالمية.