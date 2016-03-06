تأجيل محاكمة ضابط بتهمة قتل طالب بروض الفرج لـ6 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، محاكمة “مازن.خ” ضابط شرطة بقسم روض الفرج، على خلفية اتهامه بقتل طالب، والشروع في قتل آخر، عقب فضه مشاجرة بين أولاد جمال صابر مسئول حركة “لازم حازم”، وأحد العائلات بروض الفرج لـ6 إبريل لسماع الشهود.

البداية عندما نشبت مشاجرة بين أهالي العسال وبين أبناء جمال صابر مسئول حركة لازم حازم، نتيجة مقتل أحد الأشخاص ويدعى “سعد السيد”، وحدث خلالها تراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وتم الفصل بين الطرفين أمام مدرسة التوفيقية بشارع شبرا عن طريق قوات الشرطة.

وأثناء ذلك قام الضابط أثناء عملية فض الاشتباك باطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، مما أسفر عن مصرع طالب وإصابة زميله.