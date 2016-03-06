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تأجيل محاكمة 21 متهمًا في اتهامهم بتكوين خلية «الرصد والردع» لـ4 أبريل

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تأجيل محاكمة 21 متهمًا في اتهامهم بتكوين خلية «الرصد والردع» لـ4 أبريل تأجيل محاكمة 21 متهمًا في اتهامهم بتكوين خلية «الرصد والردع» لـ4 أبريل

 

محاكمة خلية «الرصد والردع» – أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، منذ قليل، تأجيل محاكمة 21 متهمًا في اتهامهم بتكوين خلية «الرصد والردع» الإرهابية بهدف ارتكاب أعمال عنف بمنطقة العمرانية، لجلسة 4 أبريل لاستكمال المرافعة.

كان المتهمون البالغ عددهم 21 متهمًا بينهم 8 محبوسين، قد قاموا بتكوين خلية إرهابية تحمل اسم “الرصد والردع”، بهدف اثارة العنف واشاعة الفوضي.

واسندت النيابة للمتهمين قيامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، وقتل مواطنًا مسيحيًا بالخطأ تصادف مروره، وأصيب ضابط وكذلك تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، بهدف الإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة خارجيًا، علاوة على محاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية، بتمويل من 4 أعضاء بتحالف دعم الشرعية.

 

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