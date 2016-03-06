أخبار عاجلة

الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 68 إخوانيا فى سوهاج لجلسة 10 مايو

Google+ Print
تأجيل محاكمة 68 إخوانيا فى سوهاج لجلسة 10 مايو تأجيل محاكمة 68 إخوانيا فى سوهاج لجلسة 10 مايو
قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد تأجيل محاكمة 68 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة 10 مايو القادم وذلك لسماع شهود الإثبات، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع الواقعة إلى عام 2015 عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.


>- استئناف محاكمة 136 إخوانيا متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بسوهاج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365