تأجيل محاكمة 68 إخوانيا فى سوهاج لجلسة 10 مايو

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد تأجيل محاكمة 68 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة 10 مايو القادم وذلك لسماع شهود الإثبات، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع الواقعة إلى عام 2015 عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

- استئناف محاكمة 136 إخوانيا متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بسوهاج