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جنح قنا تبرئ الصحفى أحمد الأفيونى من تهمة نشر أخبار كاذبة عن الإخوان

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جنح قنا تبرئ الصحفى أحمد الأفيونى من تهمة نشر أخبار كاذبة عن الإخوان جنح قنا تبرئ الصحفى أحمد الأفيونى من تهمة نشر أخبار كاذبة عن الإخوان
قضت محكمة جنح بندر قنا ببراءة الزميل أحمد عبد الرحيم الأفيونى الصحفى بجريدة الأسبوع وعضو نقابة الصحفيين، فى قضية النشر المقامة ضده، والتى أتهمه بنشر أخبار كاذبة حول القبض على نصر عبد الصابر إبراهيم عبد المولى أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، والذى يعمل محاميًا فى ذكرى فض اعتصام رابعة الإرهابى.

وقدم دفاع الزميل أحمد الأفيونى للمحكمة بيانًا رسميًا من قبل إدارة إعلام مديرية أمن قنا، يفيد القبض على خلية إرهابية تنوى تنظيم أعمال إرهابية بمحافظة قنا، منها المدعو نصر عبد الصابر إبراهيم عبد المولى، محامى، 48 عامًا .

وأيضًا نسخة طبق الأصل من أوراق قضيتى جنايات، ألقى القبض فيها على مقيم الجنحة تتهمة بتنظيم أعمال تخريب لصالح جماعة الإخوان الإرهابية.
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