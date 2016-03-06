القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية فى أبوكبير بالشرقية

تمكن ضباط مباحث أبوكبير بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية من المواطنين، وتم إخطار نيابة أبوكبير برئاسة أحمد العدوى مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير، برئاسة العقيد عمرو عبد الرازق رئيس فرع البحث الجنائى الشمال، بضبط 3 عاطلين، لتكوينهم تشكيل عصابى استهدف سرقة الدراجات النارية من المواطنين بدائرة مركز أبو كبير.

كانت معلومات سرية، قد وردت لضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير، تفيد بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية من المواطنين، وبعد التحريات وأخذ إذن النيابة، تم ضبط كلًا من: "جمال.إ.ح.م.ع" وشهرته "أبو دومة" 24 عامًا، عاطل، ومقيم بقرية الحفانوه، و"أحمد.الـ.ز.ع" 28 عامًا، عاطل، ومقيم الحفانوه، و"محمد.م.م.إ" 19 عامًا، عاطل، ومقيم بقرية بنى عياض، وبحوزتهم 8 دراجات نارية، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المتهمين والدراجات تحت تصرف النيابة العامة.

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