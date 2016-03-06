تحليل في الجول – مشكلة إيفونا

صفقة الصيف الماضي الأسخن في أحداثها والأعلى في قيمتها المادية عبر تاريخ الأهلي سجلت 7 أهداف للفريق في الدوري هذا الموسم من أصل 35 هدف (20% من أهداف الفريق).

يبدو رقما طيبا.

لكن لمباراتين متتاليتين، يخرج ماليك إيفونا مستبدلا دون أن يكون له بصمة أو دور في فوز الأهلي أمام بتروجيت 2-0 وأمام مصر للمقاصة 2-1.

إيفونا يواجه هجوما في الاستديوهات التحليلية وتبديلات سواء من زيزو أو من مارتن يول وصياما عن التهديف.. فما هي المشكلة؟

أمام المقاصة بالذات، امتاز إيفونا بدور دفاعي قوي إذ استرجع الكرة من عناصر الخصم 5 مرات في 65 دقيقة. لكنه على الجانب الآخر فقدها 4 مرات منهم 3 تحت الضغط ومرة بتمريرة خاطئة.

وكانت تلك التمريرة هي الوحيدة الخاطئة ضمن 9 تمريرات مررها الجابوني لزملائه.

إيفونا تسلم الكرة 3 مرات من حسام غالي، ومرتين من عبد الله السعيد، ثم والأهم.. ولا مرة من رمضان صبحي أو مؤمن زكريا.

الأمر يتحمل مسؤوليته الطرفان، فلا إيفونا يتواجد في الأماكن الخطر ولا يجد التعاون اللازم عندما ينزل لنصف الملعب لتسلم الكرة.

أماكن استلام إيفونا للكرة

إيفونا تسلم الكرة 12 مرة خلال اللقاء، ولكن 5 مرات منهم كان بعيدا عن مناطق صناعة الخطورة، حيث استلم الكرة في الثلث الأخير من الملعب 7 مرات فقط.

هل هذه هي المشكلة؟ هل يحتاج إيفونا للنزول كثيرا لنصف الملعب؟

نزول المهاجم لمنتصف الملعب له سببين، الأول هو المشاركة في صناعة اللعب ومحاولة خلق مساحات في دفاع الخصم.

الأهلي لا يحتاج مجهودات إيفونا في صناعة اللعب في ظل وجود حسام غالي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي، وبالتالي يختفي دور إيفونا في صناعة اللعب ويصبح تواجده خجولا في الثلث الأخير للملعب.

قرار يول

وهنا يصبح القرار في يد مارتن يول، هل يريد إيفونا أن يعود لنصف الملعب أو يظل في مناطق الخصم؟

إحدى كرتين استلمها إيفونا في الثلث الأخير من ملعب برج العرب تسببت في اختراقه على طريقة هدفه في الزمالك ولكنه سدد فوق العارضة تلك المرة، فيما لم يؤثر وجوده في نصف الملعب من عدمه.

هل تتمحور مشكلة إيفونا حول السعر الذي أتى به من الوداد المغربي للأهلي؟

الكل يتوقع من إيفونا أمرا غير اعتيادي يوازي عدم اعتيادية دفع 20 مليون جنيه في استقدام لاعب في الدوري المصري، سعره تسبب في تسليط أضواء مبالغ في شدتها عليه ما يؤثر في تقييمه.

على سبيل المثال لا الحصر، ليستر سيتي استقدم جيمي فاردي بـ1.2 مليون جنيه إسترليني فقط وسجل 19 هدفا حتى الآن، فيما سجل كريستيان بنتيكي 6 أهداف فقط في الدوري رغم قدومه لليفربول بـ46.5 مليون جنيه إسترليني.