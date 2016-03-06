أخبار عاجلة

8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب المقاولون لـ في الجول: مواجهة الزمالك معقدة.. فمن الصعب خسارته مباراتين متتاليتين

Google+ Print
لاعب المقاولون لـ في الجول: مواجهة الزمالك معقدة.. فمن الصعب خسارته مباراتين متتاليتين لاعب المقاولون لـ في الجول: مواجهة الزمالك معقدة.. فمن الصعب خسارته مباراتين متتاليتين

يرى محمد أبو شعيشع لاعب المقاولون العرب أن مباراة فريقه أمام الزمالك الأحد في الدوري المصري الممتاز صعبة للغاية بعد خسارة الأخير أمام الإنتاج الحربي منذ أيام.

وقال أبو شعيشع لـFilGoal.com:"خسارة الزمالك تصعب مهمتنا، فمن الصعب هزيمته مباراتين متتاليتين".

وأضاف "سيواجهوننا بتركيز شديد وسيبذلون مجهودا مضاعفا. لا بديل أمامنا سوى تحقيق نتيجة إيجابية حتى لا نرجع إلى الخلف".

وأردف "المدرب محمد عودة قريب من اللاعبين لصغر سنه وهو ما ألقى بمردوده الإيجابي على الفريق".

وواصل "اللاعبون اتفقوا على بذل قصارى جهدهم من أجل الفريق ومدربه عودة".

وتابع "أقوى خطوط الزمالك هو الهجوم، سنعمل على تضييق المساحات أمامهم والاعتماد على المرتدات. الأهم هو عدم فتح اللعب أمامهم لأنهم أصحاب مهارات عالية".

وأتم "أتمنى التسجيل في مرمى أحمد الشناوي وأن يكون لي بصمة قوية في المباراة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع