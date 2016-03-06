لاعب المقاولون لـ في الجول: مواجهة الزمالك معقدة.. فمن الصعب خسارته مباراتين متتاليتين

يرى محمد أبو شعيشع لاعب المقاولون العرب أن مباراة فريقه أمام الزمالك الأحد في الدوري المصري الممتاز صعبة للغاية بعد خسارة الأخير أمام الإنتاج الحربي منذ أيام.

وقال أبو شعيشع لـFilGoal.com:"خسارة الزمالك تصعب مهمتنا، فمن الصعب هزيمته مباراتين متتاليتين".

وأضاف "سيواجهوننا بتركيز شديد وسيبذلون مجهودا مضاعفا. لا بديل أمامنا سوى تحقيق نتيجة إيجابية حتى لا نرجع إلى الخلف".

وأردف "المدرب محمد عودة قريب من اللاعبين لصغر سنه وهو ما ألقى بمردوده الإيجابي على الفريق".

وواصل "اللاعبون اتفقوا على بذل قصارى جهدهم من أجل الفريق ومدربه عودة".

وتابع "أقوى خطوط الزمالك هو الهجوم، سنعمل على تضييق المساحات أمامهم والاعتماد على المرتدات. الأهم هو عدم فتح اللعب أمامهم لأنهم أصحاب مهارات عالية".

وأتم "أتمنى التسجيل في مرمى أحمد الشناوي وأن يكون لي بصمة قوية في المباراة".