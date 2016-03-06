عبد الحفيظ لـ في الجول: كيف لا ينضم أحمد فتحي الأفضل في مصر للمنتخب

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن اندهاشه من عدم انضمام أحمد فتحي ظهير الفريق الأحمر لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية.

أخر مشاركة دولية لفتحي صاحب الـ31 عاما كانت في الفوز الودي على مالاوي 2-1 في يونيو 2015.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "أريد أن أوجه سؤالا لجهاز المنتخب، متى يعود فتحي للمنتخب؟".

وتابع "أشعر بالاندهاش من تجاهل المنتخب لفتحي، فهو أفضل ظهير أيمن في مصر".

وأكمل "فتحي كان يلعب لمختلف الفئات السنية لمنتخب مصر عندما كان يبلغ 17 عاما، فكيف لا ينضم للمنتخب وهو في قمة تألقه الآن".

ولعب فتحي 18 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في الدوري، وصنع هدفا.