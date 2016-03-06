رامي عادل لـ في الجول: عودة سبب انتفاضة المقاولون.. ولدينا فرصة للفوز على الزمالك

قال رامي عادل لاعب الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي إن فريقه لديه فرصة للفوز على الزمالك حين يلتقي الفريقان مساء الأحد ضمن الجولة الـ21 للدوري المصري.

ويتقابل الفريقان في وقت يحتل فيه الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري بفارق 9 نقاط عن الأهلي، وخسر المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي 3-1.

ويحتل المقاولون المركز الـ15 بـ19 نقطة.

وقال عادل لـFilGoal.com "خسارة الزمالك أمام الإنتاج فرصة جيدة لنا في اللقاء، الخسارة ستؤثر معنويا على لاعبي الزمالك في حين أننا نحقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، دافعنا المعنوي أفضل".

ولكن شدد عادل "هي مباراة عادية كأي مباراة، نريد حصد الـ3 نقاط".

وأكمل "أرى أن أزمة الزمالك خلفها أجواء عدم الاستقرار في النادي والتي أثرت على فريق الكرة، مثل تغيير المدربين والمشاكل الإدارية".

وأردف "أخطر لاعبي الزمالك هم أيمن حفني ومصطفى فتحي ومحمود كهربا وشيكابالا، إن كانوا في يومهم سوف يزعجوننا، يجيدون الحلول الفردية، أتمنى أن لا يكونوا في حالتهم".

وقال "لو لاعبو الزمالك في حالتهم ونحن خارج مستوانا سيكون يوما صعبا لنا، أتمنى التسجيل أمام الزمالك لأن الأهداف ضد مثل تلك الفرق لا تفارق الذاكرة.. يكون لها مذاق خاص".

وعن تحسن مستوى المقاولون في الدوري في الفترة الأخيرة "بطل تلك الانتفاضة محمد عودة، على الرغم من أنه حديث العهد بالتدريب لكن تقارب عمره مع اللاعبين يسهل لغة التعامل، فضلا عن الراحة التي نشعر بها معه والثقة التي يعطيها لنا..كنا نفتقد ذلك في الفترة الماضية".

وخلف عودة المدرب السابق طارق العشري في الجبل الأخضر.

وعن مركزه الجديد مع محمد عودة قال "كنت ألعب كمدافع والآن ألعب كلاعب وسط مدافع، مكان جديد عليّ ولكني أنفذ تعليمات معينة من المدرب وهي الحد من خطورة لاعبي الوسط المهاجمين".

وأتم "ما يساعدني هو حسي الدفاعي وانعدام نزعتي الهجومية".