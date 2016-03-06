ريال بيتيس يعمق جراح غرناطة بالليجا

(إفي) عمق ريال بيتيس جراح غرناطة المتعثر في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه اليوم الأحد بهدفين نظيفين في إطار الجولة الـ28 من الليجا.

ورغم أن بيتيس عانى من النقص العددي بعد طرد لاعبه خوان فارجاس في الدقيقة 53 لحصوله على إنذارين، استطاع أن يسجل هدفا عبر رأسية للسنغالي ألفريد ندياي في الدقيقة 85 بعد ضربة ركنية.

وجاء الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من خلال روبن كاسترو من ضربة حرة مباشرة احتسبها الحكم بعد طرده لحارس غرناطة أندريس فرنانديز، الذي خرج من المرمى لوقف هجمة من ريال بيتيس فاصطدمت الكرة بصدره واعتبر الحكم انها لامست يده أيضا خارج منطقة الجزاء.

وبفوزه رفع بيتيس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ11 بينما تجمد رصيد غرناطة عند 26 نقطة في المرتبة الـ18 بمنطقة

الهبوط.

ويتصدر برشلونة الليجا بـ69 نقطة متقدما بثماني نقاط على أتلتيكو مدريد الوصيف وبتسع على ريال مدريد صاحب المركز الثالث، مع العلم بأن البرسا يحل اليوم ضيفا على إيبار، وأتلتيكو ضيفا على فالنسيا في إطار الجولة الـ28.