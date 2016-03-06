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«الكسب غير المشروع» يبدأ في صرف مستحقات دائني الخاضعين للحراسة

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«الكسب غير المشروع» يبدأ في صرف مستحقات دائني الخاضعين للحراسة «الكسب غير المشروع» يبدأ في صرف مستحقات دائني الخاضعين للحراسة

المستشار أحمد الزند وزير العدل

أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارًا ببدء صرف الأموال المستحقة لدائني الخاضعين للحراسة إبان عمل جهاز المدعي العام الاشتراكي قبل إلغائه.

وأكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المستحقين لهذه الأموال على البوابة الالكترونية لوزارة العدل على الانترنت، موضحًا أنه على كل من يرد اسمه في هذه الكشوف، أن يبادر بتقديم المستندات المطلوبة إلى الجهاز، تمهيدًا لاستخراج الشيكات المصرفية لهم.

وأشار المستشار السعيد، إلى أنه سوف يتم استقبال كافة المستحقين للصرف طوال أيام العمل الرسمية، لافتًا إلى أنه يمكن التواصل مع جهاز الكسب غير المشروع على رقمي 27942185 و27943697 للإجابة عن أية استفسارات في هذا الصدد.

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