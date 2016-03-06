تركيب محولات كهربية بالوادى الجديد لمواجهة أحمال الصيف‎

صرح المهندس خضر على سيد وكيل وزارة الكهرباء بالوادى الجديد ،اليوم الأحد عن تنفيذ توسعة بلوحة توزيع كهرباء الأمل لاستيعاب الأحمال الثقيلة ، كما تم تدعيم لوحة توزيع كهرباء الأمل وما يجاورها بكابلات دخول جديدة وقال أنه تم تدعيم منطقة السنترال بالفرافرة بكشك بالمحول بقدرة 200ك.ف.ب لاستيعاب أحمال جديدة بالمنطقة.

وقال إنه جارى إحلال ورفع قدرة محولات بمركز الخارجة من قدرة (300ك.ف.ب) الى ( 500.ك.ف.ب) ،بمنطقة المنيرة ،وكذلك رفع قدرة محولات من ( 500.ك.ف.الى 1ميجا فولت أمبير ) بمركز الخارجة ،وذلك لمواجهة الأحمال الصيفية بمناطق المحافظة.

وأشار خضر الى أنه بمدينة موط بمركز الداخلة تم تركيب عدد محول قدرة 500.ك.ف.ب، لمواجه الاحمال.​