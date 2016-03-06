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اختيار السنوسى أمينا عاما لحزب المؤتمر الشعبى بالسودان خلفا للترابى

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اختيار السنوسى أمينا عاما لحزب المؤتمر الشعبى بالسودان خلفا للترابى اختيار السنوسى أمينا عاما لحزب المؤتمر الشعبى بالسودان خلفا للترابى

أقرت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبى بالسودان الأحد، اختيار إبراهيم السنوسى، أمينا عاما للحزب خلفا للراحل حسن الترابى، الذى وافته المنية أمس السبت عن عمر ناهز 84 عاما.

وجاء اختيار السنوسى حسب النظام العام للحزب، وسيتولى الأمانة لحين انعقاد مجلس شورى الحزب الذى لم يحدد بعد.

وولد السنوسى فى مدينة "الأبيض" عاصمة ولاية شمال كردفان فى عام 1936، ونال دبلوم معهد "بخت الرضا" لتدريب المعلمين عام 1962، وحصل على بكالوريوس القانون من جامعة القاهرة فى عام 1970.

وعمل السنوسى، واليا لولاية شمال كردفان فى عهد "ثورة الإنقاذ" بالسودان، قبل المفاصلة المشهورة بين الإسلاميين فى نهاية عام 1999، وهو من ضمن القيادات التى انحازت إلى حسن الترابى، ومن المؤسسين معه لحزب المؤتمر الشعبى المعارض الحالى.
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