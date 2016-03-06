مهاجم ليفربول: رفضت مانشستر يونايتد حينما كنت في الـ15 من عمري

اعترف ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول انه رفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد حينما كان مراهقا، وأوضح أنه لا يشعر بالندم مطلقا تجاه هذا القرار.

وكان صاحب الـ20 عاما قد انضم إلى ليفربول بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني قادما من ليل في يوليو 2014 وأعير لفريقه حتى نهاية موسم 2014-2015.

وصرح البلجيكي أوريجي لصحيفة "جارديان" البريطانية "لم أندم يوما على أي قرار لأنني أتحذه من صميم قلبي".

وتابع "في تلك، أدركت قيمة أكاديمية ليل في الدوري الفرنسي وأنها انتجت إيدين آزار بجانب تواجد لاعبين أمثال جيرفينيو وجو كول".

واستطرد المهاجم الدولي البلجيكي "اعتقدت انني قد أحصل على فرصة حقيقية في ليل، لذا رفضت مانشستر يونايتد".

وأضاف "حينما طلبني مانشستر يونايتد كنت في الـ15 من عمري، لم يكن لدي أي شيء ضد يونايتد أو أي فريق آخر، حلمي كان اللعب في الدوري الإنجليزي يوما ما، لكن قلبي أخبرني أن أنضم إلى ليل وليس الشياطين الحمر".

وشارك أوريجي هذا الموسم مع ليفربول في 23 مباراة بكل المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.