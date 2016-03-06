وزير الداخلية: 14 إخوانيًا اغتالوا «النائب العام» بقنبلة وزنها 80 كيلو

قال اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أنه تم الكشف عن الخلية التي خططت وقامت باغتيال النائب العام هشام بركات وعدد الخلية 47 عنصر، مؤكدًا أن عدد من قاموا بالعملية 14 عنصر جميعهم من جماعة الإخوان المسلمين، تم ضبطهم بالكامل وجاري التحقيق معهم أمام النيابة.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مؤتمرًا صحفيًا عهده منذ قليل، ‘‘استخدمنا أساليب فنية دقيقة للكشف عن ملابسات اغتيال النائب العام’’، والتي كشفت عن أن أفراد من جماعة الاخوان تدربوا عسكريًا على يد عناصر من حركة حماس في غزة، بعد تسللهم إلى سيناء، بمساعدة بعض من البدو لتنفيذ عملية اغتيال النائب العام.

وأكد وزير الخارجية، أن تم ضبط سيارات للخلية في الجيزة والشرقية وتم العثور على قنبلة زنتها 80 كجم، كانت قد صنعت في شقة في الشرقية، واستغل المضبوطين العديد من الشقق السكنية في محافظات الجمهورية،

وأكمل الوزير، أن جماعة الاخوان هي المسئولة عن اغتيال النائب، واعترف المضبوطين بارتكا الحادث، القضية الفلسطينية شئ وما ترتكبه بعض عناصر حماس شئ أخر فالقضية الفلسطينية ليست تضر الامن القومي المصري مثل حماس.