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بان كى مون يحذر من تردى الوضع الأمنى فى ليبيا

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بان كى مون يحذر من تردى الوضع الأمنى فى ليبيا بان كى مون يحذر من تردى الوضع الأمنى فى ليبيا
حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الأحد من تردى الوضع الأمنى فى طرابلس فى غياب أى حل سياسى للأزمة التى تعصف بالبلاد.

وقال بمناسبة زيارة للجزائر التى استضافت خلال الأشهر الماضية مفاوضات بين ممثلين عن أبرز الفصائل الليبية بهدف التوصل إلى حل سياسى "فى حال لم تطور الامور على الصعيد السياسى فان الأزمة الإنسانية ستزداد سوءا وسوف يتردى الوضع الأمنى بما فى ذلك هجمات سيشنها داعش مع سيطرته على مزيد من الأراضى".

وأشار الامين العام للأمم المتحدة إلى "معلومات مقلقة (مصدرها ليبيا) حول القيام بممارسات خطيرة قد تشكل جرائم حرب".

وأضاف "يتوجب على جميع الفاعلين الخارجيين استعمال نفوذهم لتهدئة الوضع" فى ليبيا معربا عن "قلقه العميق".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافى فى 2011، تشهد ليبيا حالة من الفوضى فتحت الباب امام تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية الذى يحتل مدينة سرت على بعد 450 كلم إلى شرق طرابلس، ويسعى للتوسع.
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