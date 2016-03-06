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بنجلادش تعتقل ثلاثة يشتبه بانتمائهم لجماعة متشددة

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بنجلادش تعتقل ثلاثة يشتبه بانتمائهم لجماعة متشددة بنجلادش تعتقل ثلاثة يشتبه بانتمائهم لجماعة متشددة

أرشيفية

اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب في بنجلادش يوم الأحد ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم لجماعة متشددة يعتقد بتورطها في سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة.

وشهدت بنجلادش زيادة في أعمال العنف المرتبطة بمتشددين إسلاميين والتي استهدفت نشطاء ليبراليين وأبناء طوائف إسلامية أخرى وأتباع ديانات أخرى.

وبحسب رويترز قال رومان محمود نائب مدير كتيبة التحرك السريع إن المعتقلين أعضاء في جماعة المجاهدين المحظورة وإنه ألقي القبض عليهم في مداهمة بمنطقة راجشاهي بشمال غرب البلاد.

وأضاف أن القوة ضبطت بحوزتهم 16 قنبلة بدائية وسبع قنابل حارقة وكتبا جهادية.

ويعتقد أن جماعة المجاهدين مسؤولة عن هجمات منها تفجير ضريح شيعي ومقتل اثنين من الأجانب.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعض الهجمات ومنها قتل راهب هندوسي الشهر الماضي لكن نفت وجود أي نشاط للتنظيم في بنجلادش.

وقتل خمسة من أعضاء جماعة المجاهدين في إطلاق نار منذ نوفمبر تشرين الثاني في إطار حملة أمنية على المتشددين الإسلاميين.

 

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