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وزير الصناعة: الصادرات أصبحت المصدر الأول للعملة الأجنبية

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وزير الصناعة: الصادرات أصبحت المصدر الأول للعملة الأجنبية وزير الصناعة: الصادرات أصبحت المصدر الأول للعملة الأجنبية

طارق قابيل وزير التجاره والصناعه

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل إن الصادرات المصرية أصبحت المصدر الأول لاستقطاب العملة الأجنبية من الخارج، بعد انخفاض التحويلات النقدية لمصر، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على أكثر من محور منها تقليل الواردات وزيادة الصادرات.

وأوضح قابيل – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش زيارته لمدينة الصالحية الجديدة – أن الدولة تضع خطة لزيادة الصادرات المصرية، مكونة من عدة محاور، من بينها تنمية قطاعات بعينها، وأن يكون لنا ميزة تنافسية في أسواق معينة، فضلا عن التركيز على أفريقيا، لافتا إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا – منذ اجتماع مجموعة الكوميسا إلى الآن – من 500 مليون دولار لتصل إلى أكثر من 2 مليار دولار، بجانب فتح مكاتب تجارية في دول جديدة وإقامة مراكز شحن.

وعن إمكانية إقامة معارض دائمة لمصر بالخارج، أشار الوزير إلى أن إقامة معارض دائمة لا تعطي العائد الاقتصادي منها مقارنة بالمعارض المؤقتة، مشيرا إلى مشاركة في 60 معرضا خارجيا خلال العام الماضي.

وحول مبادرة البنك المركزي للمشروعات متناهية الصغر، قال وزير الصناعة إن الوزارة تشترك مع اللجنة التنسيقية في تلك المبادرة، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تهدف لجذب الصناعات غير المرئية، مع دعمها عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي، وعمل دراسات جدوى بالمجان للمشروعات.

وعن دور محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر في حل مشكلة الإفراج الجمركي للبضائع، أوضح قابيل أن محافظ البنك المركزي استطاع أن يقوم بحل جزء كبير من تكدس البضائع في الجمارك، مشيرا إلى أنه قام بضخ من 8 إلى 9 مليارات دولار للإفراج عن البضائع.

أ ش أ

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