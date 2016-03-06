الصين تحذر هونج كونج من تسييس القضايا

نقل أعضاء في البرلمان الصيني عن تشانج ده جيانج ثالث أكبر قيادي في الحزب الشيوعي الحاكم قوله إنه يتعين على هونج كونج “عدم تسييس كل شيء” وحري بها أن تركز بدلا من ذلك على دمج اقتصادها مع اقتصاد الصين.

وبعد يوم من تعهد رئيس وزراء الصين لي كه تشيانج بتقديم مزيد من الدعم الاقتصادي لهونج كونج في افتتاح الدورة البرلمانية في بكين قال جيانغ إنه بينما أثارت أحداث شغب وقعت في الآونة الأخيرة في هونج كونج القلق إلا أنه كان بوسع حكومة المدينة احتوائها.

وبحسب رويترز قالت ريتا فان وهي عضو في اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي التي يرأسها جيانغ “قال (جيانج) إنه حري بالمرء أن ينظر للأمر من منظور أوسع وعدم تسييس كل شيء.”

وألقت وسائل إعلام صينية بمسؤولية أعمال الشغب التي وقعت في بداية فبراير شباط على “انفصاليين متشددين” يسعون لزعزعة استقرار هونج كونج.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بجيانغ للتعقيب.