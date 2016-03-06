رسميًا.. FDA تصدق على طرح دواء جديد لعلاج نزف الدم الوراثى "هيموفيليا"

صدقت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرًا على طرح دواء جديد لعلاج المرضى المصابين بنزف الدم الوراثى، المعروف باسم "الهيموفيليا ب"، ويعرف الدواء الجديد باسم أيدلفيون Idelvion، ويحتوى على عامل التجلط رقم 9 فى صورة مؤتلفة، ويصلح لعلاج الأشخاص البالغين والأطفال المصابين بمرض "الهيموفيليا ب".

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد عقب إجراء اثنين من التجارب الإكلينيكية على 90 شخصًا من المصابين بمرض الهيموفيليا ب، تتراوح أعمارهم بين عام واحد و61 سنة، وكانت النتائج إيجابية، وأثبتت قدرة العقار على السيطرة على النزيف الذى يصيب المرضى، وكذلك النزيف الذى يصيب المرضى أثناء إجراء العمليات، ولم تحدث أى آثار جانبية خطيرة، ومن أكثر المشاكل الشائعة التى تعرض لها بعض المرضى: الصداع.

ومن جانبه أشار بيتر ماركس، مدير مركزFDA لتقييم وإجراء الأبحاث حول المنتجات الحيوية، إلى أن التصديق على هذا الدواء الجديد سيوفر خيارات علاجية أكثر للمرضى الأطفال والبالغين، وسيساهم فى الحد من نوبات النزيف التى تصيب المرضى، وتمتلك شركة "CSL Behring" الأمريكية الحق الحصرى فى تصنيع هذا الدواء.

ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC، فإن "الهيموفيليا ب" يعد أحد الأمراض النزفية الوراثية النادرة، والتى لا يتجلط فيها الدم بشكل طبيعى كما الحال فى الأشخاص العاديين، ويؤثر هذا المرض بشكل ملحوظ على الرجال، ونادرا ما يصيب النساء، وغالبا ما يصاب هؤلاء المرضى بنزيف فى المفاصل قد يؤدى إلى تلفها.

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