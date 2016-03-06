مفاهيم خاطئة عن إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية.. تعرف عليها

الكثير من المفاهيم الخاطئة ترتبط بمرض الحمى الروماتيزمية، الذى يصيب بعض الأطفال فى عمر يتراوح بين 3 و18 عاما.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الوهاب استشارى الأطفال وحديثى الولادة، أن هناك خطأ شائعا يتمثل فى الاعتقاد بأن كل طفل يعانى من ارتفاع فى نسب الميكروب السبحى هو مريض بالحمى، وهذا غير صحيح، لأن أغلب الأطفال يعانون من ارتفاع نسب هذا الميكروب.

وأضاف أن من المعتقدات الخاطئة الشائعة أيضًا اعتبار الطفل المصاب بالتهاب فى اللوزتين مريض بالحمى، وهذا أيضا خاطئ، كما يعتقد البعض أن الحمى الروماتيزمية تصيب الأطفال الأقل من 3 سنوات، وهذا خاطئ فسن الإصابة ينحصر بين 3 و18 سنة .

وأوضح استشارى الأطفال وحديثى الولادة أن مرض الحمى الروماتيزمية يزيد بين أطفال مصر بشكل كبير، نتيجة البيئة الملوثة، والازدحام الذى يسهل نقل العدوى بالتهاب اللوزتين على الدوام، بجانب أن من أخطر أسباب انتشار المرض فى مصر هو تعاطى المضاد الحيوى دون استشارة المختص، أو عدم تناول الجرعة كاملة عقب الشعور بالتحسن، وكذلك زيادة نسب ضعف المناعة بشكل عام لدى الأطفال، خاصة فى السن المبكرة وعمر المدارس لسوء التغذية وقلة النشاط البدنى السليم.

الحمى الروماتيزمية الأكثر شيوعا فى الدول النامية..تعرف على أسبابها وأعراضها

ما هى أعراض الحمى الروماتيزمية؟