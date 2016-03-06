أخبار عاجلة

8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مفاهيم خاطئة عن إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية.. تعرف عليها

Google+ Print
مفاهيم خاطئة عن إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية.. تعرف عليها مفاهيم خاطئة عن إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية.. تعرف عليها
الكثير من المفاهيم الخاطئة ترتبط بمرض الحمى الروماتيزمية، الذى يصيب بعض الأطفال فى عمر يتراوح بين 3 و18 عاما.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الوهاب استشارى الأطفال وحديثى الولادة، أن هناك خطأ شائعا يتمثل فى الاعتقاد بأن كل طفل يعانى من ارتفاع فى نسب الميكروب السبحى هو مريض بالحمى، وهذا غير صحيح، لأن أغلب الأطفال يعانون من ارتفاع نسب هذا الميكروب.

وأضاف أن من المعتقدات الخاطئة الشائعة أيضًا اعتبار الطفل المصاب بالتهاب فى اللوزتين مريض بالحمى، وهذا أيضا خاطئ، كما يعتقد البعض أن الحمى الروماتيزمية تصيب الأطفال الأقل من 3 سنوات، وهذا خاطئ فسن الإصابة ينحصر بين 3 و18 سنة .

وأوضح استشارى الأطفال وحديثى الولادة أن مرض الحمى الروماتيزمية يزيد بين أطفال بشكل كبير، نتيجة البيئة الملوثة، والازدحام الذى يسهل نقل العدوى بالتهاب اللوزتين على الدوام، بجانب أن من أخطر أسباب انتشار المرض فى مصر هو تعاطى المضاد الحيوى دون استشارة المختص، أو عدم تناول الجرعة كاملة عقب الشعور بالتحسن، وكذلك زيادة نسب ضعف المناعة بشكل عام لدى الأطفال، خاصة فى السن المبكرة وعمر المدارس لسوء التغذية وقلة النشاط البدنى السليم.

الحمى الروماتيزمية الأكثر شيوعا فى الدول النامية..تعرف على أسبابها وأعراضها

ما هى أعراض الحمى الروماتيزمية؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر