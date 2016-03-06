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وزير الداخلية العمانى يغادر القاهرة بعد علاج قائد طائرته

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وزير الداخلية العمانى يغادر القاهرة بعد علاج قائد طائرته وزير الداخلية العمانى يغادر القاهرة بعد علاج قائد طائرته
غادر القاهرة مساء أمس وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدى، عائداً لبلاده بعد توقفه بمصر لمدة 24 ساعة لعلاج قائد طائرته الخاصة، الذى أصيب بوعكة صحية مفاجئة أثناء عبورها المجال الجوى المصرى قادمة من تونس فى طريقها إلى مسقط.

وكان وزير الداخلية العمانى يشارك فى فعاليات الدورة الـ33 لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس وأثناء عودته بطائرته الخاصة لبلاده أصيب قائدها بوعكة صحية مفاجئة وتمكن مساعده من الهبوط بالطائرة بسلام.


>- هبوط اضطرارى لطائرة خاصة بمطار القاهرة بعد إصابة قائدها بوعكة صحية

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