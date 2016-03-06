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طائرات مجهولة تقصف معسكرًا لحركة الشباب وسط الصومال

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طائرات مجهولة تقصف معسكرًا لحركة الشباب وسط الصومال طائرات مجهولة تقصف معسكرًا لحركة الشباب وسط الصومال

قصفت طائرات مجهولة الهوية معسكر تدريب لحركة الشباب بالصومال فى إقليم هيران وسط البلاد. وذكر راديو (شابيلى) الصومالى الأحد،نقلا عن مصادر محلية قولها- أن القصف أدى إلى تدمير المعسكر بشكل كلى.

ولم يتضح على الفور عدد قتلى الهجوم، ولم تؤكد أو تنفى حركة الشباب حتى الآن الحادث.

ومنذ عام 2011، فقدت حركة الشباب عدة معاقل رئيسية لها من بينها العاصمة مقديشيو وكيسمايو وماركو لصالح قوات بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال (أميصوم) وقوات الجيش الوطنى الصومالى، لكن مسلحو الحركة يشنوا منذ ذلك الوقت هجمات انتحارية من بينها تفجيرات بسيارات مفخخة فى قلب العاصمة مقديشيو.

وفى يناير نفذ الشباب عملية واسعة استهدفت قاعدة القوة الكينية فى (اميصوم) فى الآدى جنوب الصومال، وقالوا إن الهجوم أوقع أكثر من مئة قتيل ودعموا ذلك بنشر صور تظهر عشرات الجثث فى القاعدة التى دمروها.. لكن لم يتم التحقق من الحصيلة.
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