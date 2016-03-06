رئيس مجلس النواب: اقتراحات مد الحصانة خارج البرلمان غير دستورية

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الاقتراحات التى تقدم بها عدد من النواب بمد الحصانة البرلمانية الى الهيئات والمؤسسات والوزارات غير دستورية.

وقال عبد العال تعقيبا على هذه الاقتراحات خلال جلسة اليوم انني لا اقبل أن أعرض أي اقتراح من النواب وهو مخالف للدستور، مؤكدا ان الاتجاه العالي هو التقليل من الحصانة لعضو البرلمان.

ووجه عبد العال حديثه للنواب قائلا” انتم تريدون مد الحصانة خارج المجلس وهناك آراء تطالب بالغائها نهائيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس النواب انه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء على عدم قبوله شخصيا لأي تأشيرة من الوزراء على طلبات النواب تكون غير حقيقية أو غير فعالة.

أ ش أ