أخبار عاجلة

8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس مجلس النواب: اقتراحات مد الحصانة خارج البرلمان غير دستورية

Google+ Print
رئيس مجلس النواب: اقتراحات مد الحصانة خارج البرلمان غير دستورية رئيس مجلس النواب: اقتراحات مد الحصانة خارج البرلمان غير دستورية

علي عبد العال

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الاقتراحات التى تقدم بها عدد من النواب بمد الحصانة البرلمانية الى الهيئات والمؤسسات والوزارات غير دستورية.

وقال عبد العال تعقيبا على هذه الاقتراحات خلال جلسة اليوم انني لا اقبل أن أعرض أي اقتراح من النواب وهو مخالف للدستور، مؤكدا ان الاتجاه العالي هو التقليل من الحصانة لعضو البرلمان.

ووجه عبد العال حديثه للنواب قائلا” انتم تريدون مد الحصانة خارج المجلس وهناك آراء تطالب بالغائها نهائيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس النواب انه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء على عدم قبوله شخصيا لأي تأشيرة من الوزراء على طلبات النواب تكون غير حقيقية أو غير فعالة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا