ننشر أولى صور كارثة العقار المنهار فى نجع حمادى بقنا

شهدت عزبة تركس بقرية بهجورة، التابعة لمركز نجع حمادى، ظهر اليوم الأحد، انهيار منزل مكون من 3 طوابق، ما أدى إلى مصرع شخصين وانتشال آخرين من تحت أنقاضه وجميعهم من أسرة واحدة.

تلقت مديرية أمن إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث، يفيد بانهيار منزل ووقوع ضحايا ومصابين من أسرة واحدة، انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من انتشال الجثث والمصابين من تحت الأنقاض.

وتم انتشال جثتين إحداهما لرضيع يدعى "دمياديوس إسحق" 8 أشهر، والآخرى لمسنة "عزة بجرديوس" 75 سنه ربة منزل، فيما تم إخراج 2 مصابين هما رومانى رمسيس 25 سنة عامل و"هلانا رمسيس" 27 سنة مصابة بكسور، بالإضافة إلى انتشال طفل آخر بصحة جيدة وجميعهم من أسرة واحدة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد ضبيع، مدير مستشفى نجع حمادى العام، استقبال جثتين إحداهما لرضيع والأخرى لمسنة، فيما استقبل المستشفى أيضا 2 مصابين بكسور وكدمات وجروح، وتم تقديم العلاج اللازم لهما وحالتهما الآن مستقرة.

وأضاف "ضبيع"، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه تم انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثتين وفى انتظار قرار النيابة العامة والتصريح بتسليمها لأسرهم للدفن.

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