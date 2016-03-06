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مصدر بـ"الوزراء": رفع تعديلات الشرطة للبرلمان فور انتهاء مجلس الدولة منها

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مصدر بـ"الوزراء": رفع تعديلات الشرطة للبرلمان فور انتهاء مجلس الدولة منها مصدر بـ"الوزراء": رفع تعديلات الشرطة للبرلمان فور انتهاء مجلس الدولة منها
قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء لـ" اليوم السابع" إن سترفع على الفور تعديلات أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، عقب انتهاء مجلس الدولة منها خلال الأسبوع الجارى لإقرارها من قبل مجلس النواب.

وتستهدف التعديلات المقترحة فى القانون تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، والارتقاء بأداء جهاز الشرطة، مما يسهم فى تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين، إلى جانب الإسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة، كما تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات أيضاً وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين.

مجدى العجاتى: مجلس الدولة ينتهى من مراجعة تعديلات الشرطة غدا

"تشريع مجلس الدولة" يشكل لجنة لإعداد تقرير حول تعديلات "قانون الشرطة"

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مصر 365

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