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نماذج تجريبية لامتحانات الثانوية العامة على موقع وزارة التعليم

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نماذج تجريبية لامتحانات الثانوية العامة على موقع وزارة التعليم نماذج تجريبية لامتحانات الثانوية العامة على موقع وزارة التعليم
اتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج تجريبية لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2015 ـ 2016 وأجوبتها النموذجية على موقع الوزارة، من خلال بوابة التعليم الإلكترونى http://elearning1.moe.gov.eg ، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التيسير على الطلاب.

وكان الهلال الشربينى وزير التربية والتعليم قد أكد فى تصريح لـ"اليوم السابع" على استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، مشددا على انها سوف تكون منضبطة هذا العام بشكل غير مسبوق، حيث انه يتم حاليا مراجعة كل اللجان، قائلا: " لن يدخل امتحان الثانوية العامة طالب 3 مرات، يتاح للطالب مرتين فقط".

وفى السياق ذاته كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت مؤخرا انه سيتم نشر جدول امتحانات الثانوية 2016 أول شهر إبريل المقبل، حيث تبدأ الامتحانات 4 يونيو المقبل، كما أن الوزارة تعكف حاليا على وضع أكثر من تصور، حيث يشارك اتحاد طلاب مدارس الجمهورية فى وضع جدول الامتحانات عن طريق مقترح يتقدم به أعضاء الاتحاد ويتم دراسته والتأكد من أنه مناسب.


>التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2016 بداية إبريل المقبل
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اتحاد طلاب المدارس يضع مقترحًا لجدول امتحانات الثانوية العامة
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