مصطفى الفقى: أنيس منصور كان يكره "هيكل" ولم يعترف بـ"عبد الناصر"

أكد الدكتور مصطفى الفقى، رئيس الجامعة البريطانية الأسبق، أن الراحل محمد حسنين هيكل كان يرفض محاولات التكريم والتخليد، لأنه شعر أن قيمته فى ذاته هى قلمه الذى يقاوم به كل شىء، مشيراً إلى أن هيكل لم يخشَ يوماً من رئيس أو وزير خلال حياته المهنية .

وأضاف "الفقى"، فى كلمته خلال حفل تأبين الراحل محمد حسنين هيكل بالجامعة البريطانية، اليوم الأحد، "عمرى ما حبيت أنيس منصور، لأنه كان يكره هيكل، وأنا أحبه، كما أن أنيس منصور قالى لى لا يوجد شىء يسمى بـ"عبد الناصر"، فهو صناعة عقل وعين هيكل الساحرة".

وأوضح رئيس الجامعة البريطانية الأسبق أن "هيكل" عاش ليبقى ومات ليستقر فى ضمير أجيال قادمة، مؤكداً أن مقاله الأسبوعى كان يعنى لنا برلماناً يشمل جميع قضايا الدولة آنذاك.

وأشار "الفقى" إلى أن رحيل هيكل يعنى أن هناك جزءاً من ضمير مصر رحل ولن يعود من جديد، مؤكداً أنه كان شخصية قوية ومؤثرة يستطيع مقابلة رؤساء الجمهورية ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع بثقة وقوة لم نعهدها من قبل.

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